Pese a racha de triunfos, técnico de James no está plenamente satisfecho

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, dijo este viernes que todavía no está plenamente satisfecho con el rendimiento de su equipo y que aun ve margen para mejorar, pese a la buena racha que ha habido desde su llegada al banquillo.

“El partido contra el PSG fue positivo”, dijo el entrenador con respecto a la victoria por 3-1 contra el equipo francés.

“Pero no me voy a dejar influir por el hecho de que ahora los elogios sean desmedidos y se pierdan de vista los puntos débiles. No hemos alcanzado nuestro cénit, tenemos que seguir mejorando“, agregó.

Como ejemplo concreto se refirió a que algunos jugadores que han estado lesionados tienen que llegar todavía a su mejor nivel.

“De momento, no estoy todavía satisfecho. Hay margen para mejorar”, insistió.

La victoria contra el PSG fue importante puesto que el primer partido contra el equipo parisino -que se saldó con una derrota por 3-0 y con la destitución del antecesor de Heynckes, Carlo Ancelotti- había sido el punto más bajo de la temporada del Bayern.

Desde la llegada de Heynckes el Bayern se ha recuperado radicalmente y ahora es líder de la Bundesliga con seis puntos de ventaja sobre el segundo.

De cara al partido de mañana sábado, contra el Eintracht Fráncfort, Heynckes cuenta con que cuatro titulares habituales que empezaron en el banquillo el partido contra el PSG -Jerome Boateng, Javi Martínez, Arturo Vidal y Thomas Müller- volverán a ser titulares aunque dijo que la decisión final no está tomada.

“Todavía no he tomado la decisión final pero lo normal es que los cuatro vuelvan al equipo“, dijo.

Interrogado acerca de las rotaciones que hizo ante el PSG las explicó por la situación concreta de cada jugador.

“Thomas Müller había estado largo tiempo lesionado y es un riesgo muy grande jugar un segundo partido después de tres días. Con Jerome (Boateng) pasaba algo similar“, dijo.

