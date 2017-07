Piqué, Busquets y Alba juegan partido amistoso en el Líbano

Foto tomada de la cuenta en twitter @3gerardpique

Los jugadores del Barcelona Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba participaron hoy en el Líbano en un partido amistoso con la selección libanesa, con motivo de la despedida de Reda Antar, considerado el mejor jugador del país árabe.

El equipo encabezado por Antar compitió con el conjunto denominado “Star” (estrella) en el que jugaron los tres españoles, que no marcaron ningún gol durante el encuentro, que acabó con victoria por 5-1 del conjunto capitaneado por Antar.

El partido se disputó en el estadio de Sidón, en el sur del Líbano, donde un público entusiasmado despidió a Antar con pancartas con su fotografía, además de portar imágenes de Piqué, Busquets y Alba con la frase “Welcome to Lebanon” (bienvenidos al Líbano).

El equipo capitaneado por Antar dominó el partido desde el primer momento, marcando en la primara parte dos goles y en la segunda, tres, mientras que el “Star” solo se apuntó un tanto casi al final de los 90 minutos.

Antes de que diera comienzo el encuentro, se rindió homenaje a Antar, que se retira tras 20 años en el césped y una carrera brillante, no solo en su país natal sino también en el extranjero.

En declaraciones a la televisión local LBCI, que retransmitió el partido, Antar agradeció a todos los que le han acompañado a lo largo de su trayectoria, “ya que sin ellos no hubiese llegado” tan lejos.

“He tenido una buena carrera. He disfrutado con mis compañeros y entrenadores y no me alejaré del fútbol, seguiré disfrutando“, aseguró la estrella libanesa.

Por su parte, Piqué, Busquets y Alba dijeron a la LBCI estar felices por encontrarse en el Líbano y por la acogida que les ha brindado la afición local.

“Ha sido un placer estar aquí, jugar en este partido y esperamos que la gente lo disfrute“, señalaron a la cadena, que tenía los derechos exclusivos del evento deportivo.

Anoche, tras su llegada a Beirut, fueron recibidos por el mismo primer ministro libanés, Saad Hariri, que los invitó a cenar y les dio la bienvenida con un mensaje público en la red social Twitter.

Los jugadores también se dieron un baño de masas en un centro comercial de la capital libanesa, al que acudieron centenares de aficionados para verlos e intentar obtener un autógrafo de las tres estrellas del Barcelona.

