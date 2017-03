Polémica por el regreso de Pablo Armero a la Selección Colombia

Pablo Armero / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

La más reciente convocatoria del lateral Pablo Armero a la Selección Colombia, luego de los problemas de violencia contra su pareja que protagonizó hace varios meses, ha generado polémica en el país.

La periodista deportiva y presentadora Andrea Guerrero reiteró que se siente indignada como mujer con esta decisión y agregó que lo mínimo que puede hacer el jugador, es pedir perdón público.

“Yo me siento indignada por la convocatoria de Pablo Armero. Es como si no importara el maltrato a una mujer. El técnico no le dio importancia a este caso y fue como tirar un papel a la basura“, dijo.

Indicó que “este año aumentó en un 20% la violencia intrafamiliar y es violencia de género, es decir, cualquier tipo de agresión aumenta porque la gente tiene miedo a hablar y por eso yo quise decirlo“.

Guerrero advirtió que su molestia ha generado agresiones y amenazas en su contra de todo tipo.

“He recibido muchas amenazas y tengo miedo de lo que pueda pasar. Hago un llamado público para poder ir hoy al estadio en tranquilidad“, aseguró.

Por su parte, el director de ‘En la jugada’ de RCN Radio, Antonio Casale, dijo que pese a que este hecho no se puede comparar a la agresión que protagonizó el ex técnico de la Selección, Hernán ‘El bolillo’ Gómez, es muy grave que la Federación Colombia esté tratando con tanta indiferencia este tipo de situaciones.

“Repruebo desde todo punto de vista las acciones de Pablo Armero y es una lamentable radiografía que la violencia de género no indigne a las directivas de la Selección“, señaló.

Casale sostuvo que en la Federación Colombiana debería existir un código de ética y un reglamento para los jugadores que en últimas son quienes representan a todo un país.

“El tema ha sido mal manejado desde la convocatoria de Pablo Armero, pero evidentemente esto se pasó de agache y pensaron que a la gente se le iba a olvidar lo que pasó; queda claro que no hay un manual de comportamiento y requisitos para las personas que nos representen“, precisó.

Andrea Guerrero aseguró que la violencia doméstica no es un tema privado, entre otras cosas, porque “Pablo Armero es un referente para la Selección y para mí no es suficiente que baile el ‘ras tas tas’ y que sea la alegría del equipo“, manifestó.

Antonio Casale indicó que cree en las segundas oportunidades, pero agregó que el desconocimiento y el mal manejo de la Federación Colombiana frente a este caso tiene indignado a gran parte del país.

“Pablo Armero dirá que ya su esposa lo perdonó y que ya le pagó a la justicia, pero a mí me parece que hay un absoluto desconocimiento de parte de Pékerman y de la Federación porque había sido la oportunidad muy bonita para resarcirse. No podemos ‘satanizar’ al jugador“, puntualizó.