El portugués Bernardo Silva deja Mónaco y llega al Manchester City

El portugués Bernardo Silva, campeón esta temporada en la liga francesa con el Mónaco, va a unirse al Mánchester City como primer fichaje de primera fila de la nueva temporada, anunciaron el viernes los dos clubes.

.@BernardoCSilva's first day at City… And the sun was shining in Manchester! ☀️

First day gallery 📸 👉 https://t.co/zsV65ZJp2D #mcfc pic.twitter.com/fr6hdnoBw9

— Manchester City (@ManCity) May 26, 2017