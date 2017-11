A solo tres días del sorteo del Mundial de Rusia 2018 se presentó hoy en Moscú el póster oficial del torneo cumbre del fútbol, que tiene como figura central a la “Araña Negra”, el legendario portero soviético Lev Yashin.

En la ceremonia participaron, entre otras autoridades, el viceprimer ministro ruso y presidente del comité organizador Rusia 2108, Vitali Mutko, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y el portero del CSKA Moscú y la selección rusa, Igor Akinfeev, embajador del Mundial 2018.

“No tuvimos ninguna duda de cómo debía ser el póster. Debía representar el rostro y la fuerza del fútbol nacional“, dijo Mutkó.

El cartel, en el que predominan los colores amarillo, naranja y verde, representa a Yashin, con su tradicional equipación negra y con gorra, en una estirada en la que con la mano izquierda detiene un balón, que al mismo tiempo es el globo terráqueo y en el que se observan los contornos del mapa de Rusia.

“La presentación del póster oficial del Mundial es un gran acontecimiento no solo para la FIFA, sino también para Rusia y para los aficionados de todo el mundo“, dijo Samoura, en un acto que atrajo a centenares de periodistas en una de las cocheras del metro de Moscú.

