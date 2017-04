Presidente de la Dimayor califica a la barra Barón Rojo del América como una “banda criminal”

Barra Barón Rojo Sur / Foto Colprensa

El presidente de la Dimayor Jorge Perdomo calificó a la barra del América, el Barón Rojo Sur, como una “banda criminal” al referirse al comunicado de esa barra brava en el que dice que “no se hace responsable por la seguridad de la ciudad”, debido a la presencia de la barra del Nacional en Cali por el partido que el equipo verde jugará contra el Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero.

“La mal llamada barra del América no es más que una banda criminal y no me extraña lo del comunicado, porque son los mismos que, cuando estábamos en las finales del ascenso el año anterior, sacaron una pancarta en la que amenazaban con matar a un árbitro”.

Perdomo dijo que el partido se jugará el día y a la hora señalada, porque no son las barras las que impongan cuando y como se juegan los partidos del fútbol colombiano. Este partido contará con la ayuda del alcalde y la policía de la ciudad.

El máximo dirigente del fútbol profesional colombiano expresó su solidaridad con el Cortuluá y señaló que para ese partido asistirán los presidentes de los 36 clubes y la cúpula de la Dimayor como muestra de rechazo a la violencia.

Finalmente Perdomo reiteró su propuesta de reglamentar y sancionar a los clubes que tengan relaciones con las barras.