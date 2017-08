Prográmese este fin de semana con los partidos de la Premier League

Fotos: AFP

El Tottenham y el Chelsea, segundo y primero respectivamente en la última Premier, protagonizan el domingo (10:00 am) el duelo más atractivo de esta segunda jornada del campeonato inglés. (Le puede interesar: Tottenham pagó 46 millones de euros por Davinson Sánchez)

El Chelsea buscará resarcirse de la derrota del pasado fin de semana en Stamford Bridge ante el Burnley (3-2), frente al conjunto del técnico argentino Mauricio Pochettino, que consiguió una cómoda victoria ante el Newcastle (2-0) en la primera jornada.

No lo tendrá fácil Antonio Conte, sobre todo porque la dinámica del club no parece muy positiva. Al italiano se le afea haber dejado fichar al serbio Nemanja Matic por un rival directo (Mánchester United) y por no haber sabido manejar bien la polémica con Diego Costa, apartado del club.

El técnico tendrá que hacer frente además a las bajas del belga Eden Hazard (lesionado), del español Cesc Fabregas (sancionado) y de Gary Cahill (sancionado).

Los Blues cuentan a su favor con la mala racha que los Spurs encadenan en el estadio de Wembley (donde este año jugarán de local), en el que solo han ganado una vez desde 2015 (por un empate y cuatro derrotas).

Por su parte Mánchester United y Mánchester City intentarán confirmar las sensaciones positivas que dejaron sus respectivos estrenos. Los ‘Diablos Rojos’ ganaron con comodidad y contundencia al West Ham (4-0) y los ‘Citizens’ hicieron lo propio -aunque sufriendo un poco más- ante el recién ascendido Brighton (2-0).

El conjunto del portugués José Mourinho, al que la prensa británica ya da como favorito al título, visita el sábado el estadio del Swansea (6:30 am), mientras que la escuadra del español Pep Guardiola recibe el lunes al siempre complicado Everton (2:00 pm).

Mientras, Liverpool y Arsenal harán todo lo posible por arreglar los desajustes defensivos que les costaron tres goles a cada uno en la primera jornada del campeonato.

Los ‘Gunners’ lograron imponerse al Leicester en un partido loco que terminó 4-3 y el sábado, todavía sin el chileno Alexis Sánchez, se enfrentarán al Stoke City (16h30 GMT).

Ese mismo día, los ‘Reds’ del alemán Jurgen Klopp, también privados de su estrella, el brasileño Coutinho (oficialmente lesionado en la espalda) buscarán ante el Crystal Palace desquitarse del empate cosechado ante le Watford (3-3) el sábado pasado.

Estos son los partidos de la segunda jornada de la Premier:

Sábado:

(6:30 am) Swansea – Mánchester United

(9:00 am) Bournemouth – Watford

Burnley – West Bromwich

Leicester – Brighton

Liverpool – Crystal Palace

Southampton – West Ham

(11:30 am) Stoke – Arsenal

Domingo

(7:30 am) Huddersfield – Newcastle

(10:00 am) Tottenham – Chelsea

Lunes

(2:00 pm) Mánchester City – Everton

Así va la clasificación

1. Mánchester United

2. Huddersfield

3. Mánchester City

. Tottenham

5. Arsenal

6. Burnley

7. West Bromwich

. Everton

9. Liverpool

. Watford

11. Southampton

. Swansea

13. Leicester

14. Chelsea

15. Bournemouth

. Stoke

17. Brighton

. Newcastle

19. Crystal Palace

20. West Ham

Por: AFP