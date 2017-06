Quiero estar en el lugar que me permita seguir creciendo de cara al Mundial: Falcao

Foto AFP

El delantero colombiano Radamel Falcao García habló a su llegada a Bogotá de lo que significó para él renovar su contrato con el Mónaco de Francia y del club en el que piensa retirarse del fútbol, aunque no dio un nombre concreto.

Gran expectativa generó la visita de Falcao García al norte de Bogotá en el cual habló de su renovación con el Mónaco y la seguridad que le da esto para mantener su nivel y aportar a la selección Colombia para poder clasificar al mundial de Rusia 2018.

“En Mónaco me siento muy bien me han hecho sentir importante para el equipo, logramos una gran temporada y por eso he querido quedarme. Quiero estar en el lugar cómodo y tranquilo que me permita seguir creciendo de cara a la copa Mundial en caso en que Colombia logre clasificarse”, dijo Falcao.

Además le preguntaron por si tiene pensando retirarse en algún club específico y Falcao respondió que todavía no piensa en ello porque está concentrado en su presente y en los restos profesionales a corto plazo.

“Para retirarme no sé, una vez que me fui re River siempre dije que quería volver, pero estoy en una etapa en la cual no estoy pensando mucho en eso, creo que me siento muy bien para continuar en Europa y creo que tengo unos años más en el fútbol europeo”, respondió el delantero colombiano.