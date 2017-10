Quiero sentir que el fútbol no me deja, sino que yo estoy dejando al fútbol: Mao Molina

(Foto Colprensa - Diego Pineda)

En comunicación con el programa En la Jugada de RCN Radio, el jugador colombiano Mauricio Molina habló del anuncio que hizo horas antes en el que confirmaba su retiro del fútbol al final de la temporada.

Un poco más tranquilo luego de verlo con lágrimas en la rueda de prensa en la cual anunció que deja el fútbol este año, el volante del Medellín Mauricio Molina habló en el programa En La Jugada y aseguró que fue una decisión que viene pensando desde comienzo de año y que decidió compartir hoy.

“Fue una decisión muy difícil, muy dura, un momento muy delicado en mi vida porque es una decisión que la tienes que tomar con mucha cabeza fría para no arrepentirte después, pero con toda la tranquilidad de haberla tomado con los argumentos necesarios y con mi familia lo habíamos decidido hace 5 o 6 meses“, dijo el volante colombiano.

Por su parte el jugador explicó cuáles fueron las razones para dejar el fútbol confirmando que no fue nada fácil ya que a sus 37 años siente que aunque todavía puede físicamente dejarlo todo en la cancha ya es momento de dar un paso al costado.

“Cuando estas grande y empiezas a mirar hacia atrás y ves que haz hecho una carrera buena donde le haz dedicado muchos años a tu profesión y donde mi profesión me ha dado tantas cosas bonitas, pues prefiero irme bien, quiero irme competitivo, quiero sentirme vivo en una cancha de juego, en otras palabras quiero sentir que el fútbol no me deja, sino que yo estoy dejando al fútbol“, explicó Molina en RCN Radio.

Igualmente Mauricio Molina confirmó que todavía no tiene muy claro que hará tras su retiro, pero que tiene planes académicos, como seguir estudios de profesional, pero siempre pensando en el deporte que tanta gloria de dio tanto.

“Quiero terminar mi carrera, estoy estudiando administración de empresas y quiero hacer algunas otras cosas académicas para seguir en la parte administrativa deportiva que es lo que quiero y me visualizo por ahí, es claro que el 10 de diciembre cuando sea el final del torneo, al otro día me veré totalmente incierto (…) ya que todo lo que viene es nuevo“, puntualizó el jugador de Medellín.

Finalmente ‘Mao Molina’ quien militó en clubes colombianos como Santa Fe y Envigado y vivió en más de 8 países pasando de Argentina hasta Corea del Sur, aseguró que se siente satisfecho con lo que hizo aunque le faltó poder jugar un Mundial de fútbol con Colombia tras haber estado en el grupo que quedó campeón de la Copa América.