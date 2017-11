Los cargos contra la Federación británica de ciclismo y el equipo Sky, investigados por la Agencia Antidopaje británica (UKAD), debido a un paquete sospechoso recibido en 2011 por el médico del ciclista Bradley Wiggins, fueron retirados tras 14 meses de investigación infructuosa, anunció este miércoles la UKAD.

“Para decir las cosas claramente, a falta de pruebas, la UKAD está incapacitada para confirmar de forma definitiva el contenido del paquete“, explica la instancia en un comunicado.

La UKAD, en el marco de una investigación abierta en septiembre de 2016 después de las acusaciones del Daily Mail, preguntó a 37 miembros actuales y pasados de la Federación británica, así como al antiguo equipo del primer corredor británico en conquistar el Tour de Francia.

Las autoridades buscaban especialmente poner luz sobre el contenido del paquete recibido por Wiggins, entonces en el Sky, en junio de 2011 mientras disputaba en Francia la Dauphiné.

Según el responsable del equipo, Dave Brailsford, el ganador del Tour-2012 había recibido un descongestionante de los bronquios, disponible en las farmacias de Francia sin receta médica. Pero el corredor británico, que se retiró en 2016, es sospechoso de haber tenido acceso a triamcinolona, un corticoide que precisa una autorización de uso terapéutico (AUT).

