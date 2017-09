Rigoberto Urán continuará en el Cannondale que ya tiene nuevo patrocinador

Foto AFP

El ciclista colombiano Rigoberto Urán no tendrá que cambiar de equipo para la próxima temporada, ya que su actual escuadra, Cannondale-Drapac, confirmó un acuerdo de patrocinio con la compañía estadounidense EF Education First.

A partir de 2018 el equipo llevará por nombre Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale y mantendrá su cupo en el World Tour de la UCI.

(Lea acá: Rigoberto Urán renovó por tres años con el Cannondale-Drapac)

Además de Urán, quien renovó contrato y estará en la escuadra hasta 2020, Michael Woods, quien ocupó el séptimo lugar en la más reciente edición de la Vuelta a España, seguirá siendo su compañero.

En un comunicado, la empresa de de estudios a nivel internacional, afirmó estar “honrado de trabajar junto a Slipstream Sports, Cannondale, Drapac y para los ciclistas que hacen parte del equipo para 2018”.