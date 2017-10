El delantero, Hugo Rodallega, que actualmente juega en el Trabzonspor del fútbol de Turquía, fue expulsado este martes en juego de su equipo ante Çorum Belediyespor tras reaccionar ante insultos racistas por parte de un contrario, segun explicó el atacante en sus redes sociales.

Rodallega anotó dos goles en triunfo de Trabzonspor 6-0 en partido de la Copa de Turquía.

El colombiano realizó una publicación en su cuenta de twitter en la cual pide excusas por su reacción pero además asegura que fue víctima de insultos racistas por parte del jugador contrario.

I accept that my reaction was not the most professional but I do not agree with racial discrimination and at that moment I felt so offended

— hugo rodallega (@hugol1120) 25 de octubre de 2017