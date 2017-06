Ronaldo declarará ante el juez el 31 de julio por presunto fraude fiscal

Foto tomada de AFP

Tras los éxitos deportivos de este año, el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo afrontará una prueba inédita cuando el 31 de julio deba declarar como investigado ante la justicia española por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

La convocatoria del portugués, anunciada este martes, alimenta el culebrón en torno a su continuidad en el Real Madrid, en el que milita desde 2009 y con el que este año ganó la liga española de fútbol y la Liga de Campeones.

Más allá de su caso, el anuncio evidencia la ofensiva de la justicia española contra el fraude fiscal en el fútbol.

Y es que este mismo martes se conoció otra denuncia de la fiscalía contra su compatriota y ex entrenador en el Real Madrid José Mourinho, por un presunto fraude de 3,3 millones de euros en 2011 y 2012, durante su etapa en el club merengue (2010-2013).

Tanto Ronaldo como el actual técnico del Mánchester United son clientes del agente luso Jorge Mendes. Éste también tiene sus cuentas con la justicia española, ya que el 27 de junio deberá declarar en el marco de la investigación contra el delantero colombiano del Mónaco Radamel Falcao, por un delito fiscal que éste habría cometido cuando jugaba en el Atlético de Madrid.

La convocatoria de Ronaldo se produce tras una denuncia de la fiscalía, que sospecha que pudo cometer un fraude por un monto de 14,7 millones de euros, relacionado con sus derechos de imagen.

El cuatro veces Balón de Oro, de 32 años, deberá declarar por ello el 31 de julio a las 11 :00 a.m. hora local en Pozuelo de Alarcón, un adinerado municipio al oeste de la capital española.

La denuncia de la fiscalía, difundida el martes pasado, indica que Cristiano Ronaldo utilizó “una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento ‘voluntario’ y ‘consciente’ de sus obligaciones fiscales en España”.

Ronaldo dijo tener la “conciencia tranquila”. Pero según la prensa deportiva, quiere marcharse del club merengue porque siente que lo tratan “como a un delincuente”, pese a los muchos títulos ganados desde su llegada en 2009, entre ellos tres Ligas de Campeones, dos ligas españolas y dos mundiales de clubes.

El propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoció el lunes en la radio Onda Cero que el jugador está “herido” por la investigación.

No obstante, dejó claro que no ha recibido “ninguna oferta” ni por él ni por ningún otro jugador, y enfatizó que no ha hablado aún con él de su futuro en el conjunto merengue.

Florentino se esforzó igualmente en defender la honorabilidad del jugador, una defensa a la que este martes se sumó incluso el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien dijo que “el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos”.

Actualmente, Ronaldo se encuentra en Rusia disputando con la selección portuguesa la Copa Confederaciones, que concluye el 2 de julio, y no ha dicho nada sobre su futuro en el Real Madrid.

En medio de los rumores de partida de Ronaldo, el equipo de Mourinho ha sido citado como un posible pretendiente, ya que el astro portugués militó y creció en el club inglés antes de fichar por el Madrid en 2009, por 94 millones de euros (un récord por aquel entonces).

No obstante, el precio de venta que se baraja para Ronaldo, con contrato en el Madrid hasta 2021, ronda los 200 millones de euros, y Florentino Pérez confirmó el lunes que la cláusula de rescisión está en 1.000 millones.

Tomado de AFP