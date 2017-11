De Rossi y Barzagli también anuncian su retiro de la selección italiana

El centrocampista Daniele De Rossi y el central Andrea Barzagli anunciaron su retiro internacional, después de la eliminación de Italia en el repechaje clasificatorio para el Mundial de Rusia-2018.

Al igual que Gianluigi Buffon, que dio a conocer la misma decisión al final del partido, De Rossi y Barzagli ganaron el Mundial-2006 con la Azzurra y eran los tres últimos campeones del Mundo en Alemania que seguían al más alto nivel.

“Es la mayor decepción de mi vida desde el punto de visto deportivo. Es una desilusión única. Abandonar este grupo es algo muy duro, no encuentro palabras“, declaró Barzagli, de 36 años y 73 partidos internacionales.

