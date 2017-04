Rusia asegura que la seguridad en Copa Confederaciones y Mundial está garantizada

Men juggle with a ball on stairs next to a banner promoting the Preliminary draw for the 2018 FIFA World Cup close to the Constantine (Konstantinovsky) Palace in St. Petersburg on July 24, 2015. The qualifying draw for the 2018 World Cup will take place on July 25 in Saint Petersburg with 141 nations across five confederations waiting to find out their fate. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

El comité organizador de la Copa Confederaciones y del Mundial de Rusia en 2018 aseguró hoy que la seguridad está garantizada, pese al atentado con bomba contra el metro de San Petersburgo que dejó diez muertos y decenas de heridos. “Hay absoluta seguridad y lo hemos dicho en varias ocasiones y podemos repetir que la seguridad durante la Copa Confederaciones y el Campeonato del Mundo está garantizada al máximo nivel“, dijo Alexéi Sorokin, director general del comité organizador, a medios locales. Sorokin subrayó que “las medidas de seguridad serán reforzadas, pero ya se esperaba que lo fueran, partiendo de la exclusiva magnitud y el estatus del acontecimiento”. “Éstas medidas se reglamentaron hace mucho tiempo. El plan correspondiente ya ha sido elaborado“, agregó. San Petersburgo, donde hoy tuvo lugar el atentado, acogerá el 17 de junio y el 2 de julio el partido inaugural y la final de la Copa Confederaciones, respectivamente, en la que tomarán parte entre otros, Chile, México, Alemania y Portugal. Rusia decidió revisar sus planes y reforzar las medidas de seguridad en relación con ambos torneos tras el atentado terrorista perpetrado a finales de 2015 por el Estado Islámico contra un avión ruso con 217 pasajeros que había despegado de Egipto. El Mundial se disputará en junio y julio de 2018 en once ciudades: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Sochi, Yekaterimburgo, Nizhni Novgorod, Volgogrado, Samara, Rostov del Don, Kaliningrado y Saransk. Tomado de EFE