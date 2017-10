Men juggle with a ball on stairs next to a banner promoting the Preliminary draw for the 2018 FIFA World Cup close to the Constantine (Konstantinovsky) Palace in St. Petersburg on July 24, 2015. The qualifying draw for the 2018 World Cup will take place on July 25 in Saint Petersburg with 141 nations across five confederations waiting to find out their fate. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

El presupuesto del Mundial de fútbol 2018 que organizará por Rusia aumentó cerca de 34.500 millones de rublos (510 millones de euros), según anunció el gobierno del país en un decreto publicado este martes. ( ¡La Selección Colombia clasificó al Mundial de Rusia 2018!) De esta forma el presupuesto por la organización de la Copa del Mundo pasará de 643.500 millones de rublos (9.500 millones de euros) a 678.000 millones de rublos (10.000 millones de euros), un aumento del 5,4%, según este decreto. Moscú no ha argumentado ninguna razón para este aumento del presupuesto, una situación que se ha repetido en los últimos años. En febrero Rusia anunció que aumentaba en 19.000 millones de rublos el presupuesto del Mundial, tras hacerlo descender 30.000 millones en junio de 2015, en plena crisis económica. De los 678.000 millones de rublos del presupuesto, 390.000 (57,6%) proceden de fondos federales y el resto del presupuesto lo completan “entidades jurídicas y económicas”, lo que quiere decir fondos privados o empresas públicas. Al obtener la organización del Mundial 2018, Rusia se comprometió a la construcción de nueve estadios y a la renovación de otros tres en las 11 ciudades que acogerán la competición. Además el país afrontó la renovación de infraestructuras de transportes y la construcción de hoteles. El Mundial 2018 se celebrará del 14 de junio al 15 de julio. Tomado de AFP