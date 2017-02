Santa Fe le ganó a Huila en la cuarta fecha de la Liga Águila

Foto tomada de AFP

Una nueva fecha se cumple a esta hora de la Liga Águila. Santa Fe, Cali y Patriotas ganaron y se ubicaron mejor en la tabla. los juegos entre Medellín Vs Once Caldas y Tolima Vs Nacional cierran esta jornada.

Independiente Santa Fe le ganó 1-0 a Atlético Huila en su debut en el estadio el Campín en esta liga. El equipo ‘cardenal’ manejó la pelota y las mejores opciones de gol y en la primera parte llegó con más claridad al arco del equipo visitante.

El gol del equipo bogotano llegó al minuto 37 de la primera parte por intermedio del defensor Jose Moya quien de cabeza aprovechó un centro desde un tiro de esquina y envió el balón al fondo de la red.

Deportivo Cali por su parte volvió a ganar, pero esta vez en condición de local superando al Cortuluá que se vio muy impreciso en la mitad del campo. El primer gol llegaría con el delantero del equipo Jefferson Duque quien cobró un tiro penal tras una falta hacia él mismo y que con un remate potente al centro mando el balón al fondo de la red.

El último tanto, que aseguró la victoria para el equipo de Yepes, fue de Jown Cardona al minuto 90+3 después de un desvió de la pelota en el área y que se metió en el arco visitante para el 2-0 definitivo.

En el primer partido de la jornada, Patriotas goleó a Tigres 3-0 en su casa. En el minuto 37 del primer tiempo, Larry Vásquez sacó un remate de pierna derecha para la primera anotación del encuentro, luego llegaría Uvaldo Luna al minuto 52 del juego y el tanto final fue de Edis Ibargüen en una gran ejecución de tiro libre.