Santa Fe y Once Caldas no se hicieron daño en el estadio Palogrande

Foto tomada de la cuenta en twitter @SantaFe

Se disputó una nueva jornada de la fecha 5 de la Liga Águila en la cual se dieron dos empates. Once Caldas no pudo con Santa Fe en su estadio y Envigado no sacó ventaja en su juego ante Rionegro Águila.

Por su parte Once Caldas y Santa Fe no se hicieron en el Estadio Palogrande y empataron 0-0, un resultado que le favorece mucho más al equipo ‘cardenal’ que sigue aumentando su invicto y que sumó en la tabla de clasificación con dos partidos menos que tiene en la liga local.

Las llegadas de gol en el partido fueron pocas y el juego fue más disputado en la mitad del terreno de juego. Con este resultado el equipo de Manizales llegó a 2 puntos y permanece en el puesto 18, mientras que los ‘cardenales’ son novenos con 7 puntos.

En el primer partido de la jornada, Envigado y Rionegro Águilas empataron 1-1 en cancha de los ‘naranjas’ que comenzaron perdieron con gol de penal de Luis Paez al minuto 52 del juego, después que García empuja a Rodríguez en el área y el juez decretara el cobro desde los ’12’ pasos.

El empate llegaría al minuto 83 del juego por intermedio de Camilo Velasquez, quien de cabeza conectó un centro y envió el balón al fondo de la red, para el empate final de este juego que deja al Envigado con 5 puntos y a Rionegro con 4 unidades.