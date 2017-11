Santiago Bernal, el colombiano que busca apoyo para estar en el Rally Dakar

Foto tomada de la página web www.gofundme.com

El motociclista colombiano Santiago Bernal, quien será el único de nuestro país en la modalidad de motos en el Rally 2018, está buscando apoyo para poder completar todo el kit necesario para esta carrera, que sin duda es la más importante en este deporte.

30.000 euros es la cifra que necesita el motociclista colombiano Santiago Bernal para poder asegurar una buena participación en el Rally Dakar 2018, que comienza el 6 de enero y recorrerá gran parte del continente americano.

Bernal, que habló con RCN Radio, aseguró que aunque recibió apoyo por parte de la Federación colombiana de motociclismo y de Coldeportes, este aporte económico solo le ayudó para cubrir la inscripción y ahora necesita recursos para una moto nueva.

“Yo soy el único colombiano en la categoría de motos, habrá dos más en la categoría de Cuatrimoto, pero efectivamente el Gobierno a los tres nos dio una ayuda que fue la que nos sirvió para la inscripción, pero no es un apoyo con el que podemos cubrirlo todo”, explicó el motociclista Santiago Bernal.

Para poder conseguir fondos, Santiago Bernal inició la campaña GoFundMe en la cual se busca el apoyo tanto de la empresa privada como de los colombianos y así poder garantizar todos los implementos necesarios para esta competencia.

“El apoyo vía Internet digamos que va bien teniendo en cuenta que en Colombia no sobra el dinero para estas iniciativas, he conseguido apoyo de la empresa privada y de algunas personas que me conoce y obviamente en la página web también he visto, aunque en menor cantidad, el apoyo de la gente”, explicó Bernal.

Hasta el momento la campaña ha traído nuevos fondos sin embargo estos todavía no son los necesarios, Bernal aseguró que el pazo máximo para poder recoger el dinero será a mediados de diciembre confiando en completar los 30.000 euros.

El Rally Dakar 2018 comenzará el próximo 6 de enero en Perú, iría hacia territorio boliviano para llegar a La Paz, en donde se hará la etapa el descanso y luego llega Argentina para finalizar en Córdoba el 20 de ese mismo mes.