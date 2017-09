Santiago Giraldo anunció una pausa en su carrera deportiva

El tenista colombiano Santiago Giraldo habló en el programa En La Jugada de RCN Radio y anunció que plantea una pausa en su carrera profesional ya que, según él, necesita un descansado por el ritmo de competición y además necesita resolver algunos problema médicos.

(Colombia perdió en Copa Davis: Colombia perdió serie de Copa Davis ante Croacia tras victoria de Cilic sobre Giraldo)

La raqueta número uno del tenis colombiano, Santiago Giraldo, aseguró para el programa En La Jugada de RCN Radio que plantea un retiro temporal en su carrera deportiva, luego de su participación en la serie de Copa Davis en la cual Colombia no pudo obtener su paso al grupo Mundial.

En la entrevista, Giraldo aseguró que necesita revisar algunos temas médicos y además quiere analizar cuál es el rumbo que quiere darle a su carrera como tenista, siendo actualmente 130 del ranking de la ATP.

“Esto pensando en una pausa, tengo que mirar unas cosas médicas, igual me he retirado tres veces pero yo creo que es una fatiga. Mucho jugadores paran por lesiones, lo mío ha sido continuo y hace 2 meses que estoy bastante agotado, estuve en US Open y Copa Davis y ahora hay que mirar con calma y tomar las mejores medidas“, explicó Santiago Giraldo.

Según el deportista, la idea de esta pausa es poder reinventar el tenis que está mostrando, mejorar en la técnica y en la disciplina en general, para poder seguir disfrutando de los campeonatos en los cuales compita.

“Voy a reinventarme cosas del juego, me parece muy lindo poder hacer esto ya que hay veces que lo ven a uno como un producto, usted va lo ponen en la cancha la gente lo elogia o lo destroza y uno se cree la película que es un producto. Uno tiene que hacer las cosas por uno, entonces yo me tomo mi tiempo para llegar y hacer el tenis como a mí me gusta“, aseguró el tenista Giraldo.

Santiago Giraldo además habló del recambio generacional que está viviendo el tenis en nuestro país y mostró su preocupación por el ‘bache’ que hay ya que después de esta generación de Falla, Giraldo, González, Cabal y Farah, son muy pocos los jugadores que vienen detrás para poder mantener el nivel que hasta este momento se ha logrado.