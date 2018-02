Sebastián Muñoz ganó una posición en el Club Colombia Championship

Sebastián Muñoz se mantiene en competencia en el Club Colombia ChampionShip de Golf (Colprensa - Diego Pineda)

El colombiano Sebastián Muñoz escaló este viernes una casilla en la clasificación del Club Colombia Championship de Golf y se ubica en el puesto 16 al terminar la jornada con 69 golpes, cuatro bajo el par del campo.

El inglés Ben Taylor fue el más destacado del día al lograr un global de 133 golpes, nueve bajo el par, lo que le permitió treparse al primer lugar de la tabla por delante del argentino Augusto Núñez, el canadiense Roger Sloan y el estadounidense Connor Godsey, quienes suman 135 tiros, siete bajo el par.

Muñoz ejecutó este viernes tres “birdies” y un “bogey” para registrar 138 golpes (-4) e igualar en el puesto 15 con otros doce golfistas.

El barranquillero Ricardo Celia no tuvo una buena jornada y no logró superar el corte del campo del Country Club de Bogotá, por lo cual no tendrá participación en el resto de la competencia.

Celia finalizó el día con tres “birdies”, para sumar 144 golpes y un total de más dos.

Por otro lado, Daniel Faccini firmó una tarjeta de 150 tiros, un total de más ocho y también quedó fuera de la definición del Club Colombia Championship.

Julio Bell no terminó la jornada de este domingo y fue descalificado.

El Club Colombia Championship continuará este sábado con el tercer día de competencia en un torneo que tiene una bolsa de US $700,000 y el ganador se quedará con un premio de US $126,000.