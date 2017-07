El serbio Matic es nuevo fichaje del Manchester United

El centrocampista internacional serbio Nemanja Matic se convirtió este lunes en nuevo jugador del Manchester United, según anunció el club inglés en su página web.

“Nemanja es jugador del United y de José Mourinho“, dijo el entrenador portugués de los Red Devils en unas declaraciones recogidas por en la web del club.

El serbio, de 28 años y exjugador del Chelsea, firmó por tres temporadas con opción a una cuarta.

El monto del traspaso se cifra en unos 40 millones de libras (53 millones de dólares; 44 millones de euros), según la prensa británica.

Se trata de la segunda vez que Mourinho lo recluta para su equipo luego de que en 2014 decidiera recuperarlo para su Chelsea tras una exitosa cesión en el Benfica portugués.

“Representa todo lo que queremos en un futbolista, lealtad, constancia y ambición“, indicó el técnico luso.

“Quiero agradecerle que haya querido venir con nosotros. Estoy seguro de que nuestro futbolistas y seguidores le querrán“, agregó.

Watch the full interview with our new signing, Nemanja Matic, exclusively on #MUTV in 10 mins! https://t.co/pTjtU90C91 #MaticIsRed pic.twitter.com/3fqMbL39eZ

— Manchester United (@ManUtd) July 31, 2017