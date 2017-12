Serena Williams está inscrita para el próximo Abierto de Australia

Serena Williams, que no ha competido desde abril debido a que en septiembre fue madre de una niña, forma parte oficialmente de las jugadoras inscritas para el próximo Abierto de Australia (15-28 de enero), confirmó la organización este viernes.

“Somos un torneo muy familiar. Muchos campeones, como Roger Federer, vienen aquí con sus niños y somos muy optimistas en cuanto a su regreso“, señaló el director del torneo Craig Tiley, refiriéndose a la estadounidense de 36 años.

En categoría masculina, el Top 100 se ha inscrito en su totalidad, con los regresos previstos del serbio Novak Djokovic, del británico Andy Murray, del suizo Stan Wawrinka y del japonés Kei Nishikori, todos ausentes de las canchas desde hace varios meses por lesión.

En el cuadro femenino figuran 98 de las 100 primeras jugadoras de la última lista WTA: solo faltan la rusa Svetlana Kuznetsova (N.12), recientemente operada de una muñeca, y la china Zheng Saisai (94ª), lesionada en la rodilla derecha.

The first of seven #AusOpen singles titles (and counting) for @serenawilliams. #ThrowbackThursday pic.twitter.com/eIToUDJBb9

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 7, 2017