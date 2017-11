Sky presentó su nuevo uniforme para la temporada 2018

El Team Sky, equipo de los colombianos Sergio Luis Henao, Sebastián Henao y Egan Bernal, dio a conocer este lunes la que será su indumentaria para la temporada 2018.

La presentación se realizó mediante una publicación en sus redes sociales en la cual se hizo un recorrido de lo que ha sido su uniforme desde 2010.

Christopher Froome fue el principal modelo y deportista que lució la nueva indumentaria en su presentación.

Introducing the new 2018 @TeamSky kit by @CastelliCycling ⚪️🔵 pic.twitter.com/k6i83pgXSU

— Team Sky (@TeamSky) 27 de noviembre de 2017