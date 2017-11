Sobrevivientes al accidente del Chapecoense recuerdan a la víctimas

Foto tomada de la cuenta en twitter @ChapecoenseReal

Alan Ruschely Jackson Follmann, dos de los sobrevivientes del accidente del Chapecoense, recordaron a sus compañeros y a las demás víctimas del siniestro en sus redes sociales y aseguraron que ellos por siempre estarán en sus corazones. (Chapecoense sigue su reconstrucción casi un año después de la tragedia aérea)

El primer fue el arquero Jackson Follmann, a quien le tuvieron que amputar una pierna, ya que confirmó que este año ha sido muy difícil hablando de su recuperación que gracias al apoyo de la gente ha podido levantarse.

“Toda forma de amor y cariño ayudaron mucho en mi proceso de rehabilitación. Nunca habrá suficientes palabras para agradecer a cada uno que ha orado por todos nosotros. Amor, nostalgia, gratitud, Dios, familia, amigos, reciprocidad, resiliencia, palabras que me sostienen en esos 12 meses. ¡SAUDADES ETERNAS !!!“, escribió el arquero brasilero.

Follmann además recordó a sus compañeros y cuerpo técnico asegurando que eran una gran familia que había logrado casi que lo imposible al clasificar a la final de la Sudamerica, siendo el título su mayor objetivo.

“Es difícil hablar, los sentimientos hoy se encuentran confusos, envueltos de recuerdos, recuerdos de momentos, saudade de amigos / hermanos. Hace siete meses que estaba en la Chapecoense, pero parecía muchos años. Teníamos una conexión, un amor al prójimo, éramos socios, nos conocíamos por la mirada“, dice la publicación del jugador.

Igualmente Alan Ruschel, el único que ha podido volver a la canchas tras el accidente, dijo que este es un vida para celebrar la vida pero que está lleno de nostalgia ya que no ha sido fácil poder superar todo lo ocurrido.

“He compartido aquí, algunos momentos vividos por mí en esos 12 meses. Sufrí, lloré, me ha costado, pero he ganado y ahora clínicamente y físicamente estoy recuperado al 100%. Pero el dolor de la nostalgia, esa no voy a vencer nunca, pero también será de ahí que quitaré fuerza para seguir luchando y superando cada obstáculo colocado en mi camino“, escribio Ruschel.

En el accidente perdieron la vida 71 personas y solo sobrevivieron cinco, los cuales se han convertido en el ícono de esta tragedia que se quedará por siempre en la memoria del fútbol mundial.