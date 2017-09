Fotos tomadas de Colprensa.

El presidente de la Dimayor Jorge Perdomo confirmó que hasta el momento solo hay dos juegos seguros para disputarse de esta fecha 14 de la Liga Águila, se trata de los enfrentamientos entre América Vs Cortuluá y Jaguares con Tigres, esto pensando en el tema del descenso.

(Las semifinales de Copa Águila también se afectaron: Patriotas Vs Junior de Copa Águila, suspendido por huelga de pilotos de Avianca)

“Hasta ahora tenemos garantizado el juego entre Cortuluá Vs América que no tiene problema es desplazamiento aéreo y el otro que logramos por otra aerolínea es el del Jaguares Vs Tigres que consideramos que era fundamental, si los cuatros equipos que se están enfrentando están jugando el descenso, consideramos que era fundamental no postergarlos“, explicó Perdomo.

Perdomo además aseguró que la situación se nota muy difícil y que podría haber un aplazamiento de seis juegos de la fecha, lo que atrasaría el calendario del torneo pensando en las fechas establecidas desde el comienzo del campeonato.

Según Perdomo, mañana a las 10 a.m. habrá una reunión extraordinaria de la máxima institución del fútbol de nuestro país para poder definir que partidos se juegan y cuales no de esta fecha 14 del torneo local.