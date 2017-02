Sorpresa en Francia, PSG goleó al Barcelona y está cerca de los cuartos en la Champions

Foto tomada de AFP

Inesperado resultado se vio en el arranque de los octavos de final de la Champions. En el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain goleó 4-0 al Barcelona y da un paso importante en sus aspiraciones por estar en cuartos del torneo. Los goles fueron doblete de Di María, uno de Draxler y otro de Cavani.

Desde el primer minuto del partido el equipo local salió con la iniciativa y a proponer un juego ordenado y sólido en la mitad del terreno de juego. El PSG tuvo una presión alta con el Barcelona, lo que le dio claridad en su juego y además evitó que el equipo español llegara con peligro al arco local.

En el minuto 5, el primero en avisar fue el uruguayo Edinson Cavani a quien le llegó un balón por el sector izquierdo de la cancha y no logró conectar. Por todos los sectores de la cancha el PSG llegó al arco de Ter Stegen.

El primer gol llegaría por intermedio del argentino Angel Di María en un cobro de tiro después de una falta que cometió el defensor Umtiti. El ex ‘madridista’ sacó un remate a media altura que no pudo controlar el arquero visitante.

El segundo tanto francés, llegó en una jugada por el centro del terreno de juego con el volante Verratti que le puso un gran pase entre líneas al alemán Draxler que sacó un remate con derecha y envió el balón al fondo de la red.

Ya en el segundo tiempo las cosas no cambiaron y la presión alta siguió siendo el patrón de juego para el PSG que seguía dominando las opciones de gol en este encuentro, en el cual el Barcelona no se veía cómodo y sus grandes figuras no aparecían.

En el minuto 55, llegaría el tercer tanto del partido, que ya era goleada para el Barcelona en condición de visitante. Nuevamente aparecería el argentino Di María que de media distancia sacó un zurdazo imposible de atajar para el arquero Ter Stegen.

El delantero Uruguayo Edinson Cavani cerraría el marcador del juego con un golazo con derecha desde ese mismo sector del campo al minuto 72 del partido y que fue un gran golpe para los dirigidos por Luis Enrique que nunca encontraron su juego, a pesar de tener a todas sus figuras en el campo.

El partido de vuelta será en el Camp Nou el próximo miércoles 8 de marzo en juego donde el Barcelona deberá remontar este marcador en contra que es bastante abultado, pero que en su casa podría lograr el paso a cuartos de final.