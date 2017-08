Es un sueño llegar a un club grande como River: Rafael Santos Borré

Foto tomada de AFP

El colombiano Rafael Santos Borré destacó que llegar a River Plate es “un sueño” y que espera escribir su propia historia en el club argentino, como supieron hacerlo sus compatriotas Radamel Falcao y Teofilo Gutiérrez en el pasado.

“Estoy muy contento por estar aquí, feliz de llegar a un club grande como River. Me pasaron muchas cosas en poco tiempo, es un sueño para mí y a partir de ahora me brindaré al máximo en este club“, sentenció el futbolista de 21 años al llegar al aeropuerto de Ezeiza.

“Falcao y Teo hicieron cosas importantes en River y ahora me toca a mí tratar de hacer lo mejor posible”, sentenció el nacido en Barranquilla formado en Deportivo Cali que regresa a Sudamérica tras ser adquirido por el Atlético de Madrid y cedido al Villarreal en España.

“Yo también me muevo por todo el frente de ataque“, enfatizó el delantero, que cumplirá con la revisión médica y luego firmará un contrato por cuatro años con la entidad millonaria.

“Fue muy rápido todo. No me lo esperaba. Tenía algunas otras cosas por allá. Pero me llamó la atención que un club tan grande como River se interese en mí. Eso implica mucha responsabilidad de mi parte, mucho profesionalismo. Tengo ganas de tener minutos, continuidad. Sé lo que son los grandes acá. Y estoy tranquilo: todos los partidos serán importantes”, añadió.

A la espera de la liberación del cupo para extranjeros, Santos Borré se transformará en la quinta incorporación del River Plate para la temporada 2017/18 luego del arquero Germán Lux, el defensa Javier Pinola, el mediocampista Enzo Pérez y el delantero Ignacio Scocco.

Actualmente, con la partida del uruguayo Iván Alonso, River tiene en su plantilla al colombiano Arturo Mina, los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada y el paraguayo Jorge Moreira.

Para sumar a Santos Borré y eventualmente al uruguayo Nicolás de la Crud, exjugador del Liverpool uruguayo adquirido por el Milan, River necesita una modificación en la cantidad tope de extranjeros en plantilla, que actualmente es de cuatro. EFE

Tomado de AFP