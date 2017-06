Tenemos contemplado seguir con los jugadores que tenemos, incluido James: Florentino Pérez

/ AFP PHOTO / JAVIER SORIANO

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, declaró que en el club no contemplan “más posibilidad que seguir con los jugadores que tienen”, incluido el centrocampista colombiano James Rodríguez.

El presidente madridista desveló que “nadie ha enviado al club una oferta por nadie, ni por James ni por Morata”, dos jugadores que esta última temporada han gozado de menos minutos de los que querían y que podrían barajar la posibilidad de salir del equipo.

“No contemplamos más posibilidad que seguir con los jugadores que tenemos, incluido James, con el que estamos encantados. Los 24 jugadores que tenemos son muy buenos y Zidane ha hecho una buena administración de ellos. Si hay alguna cosa que hacer será algo puntual”, confesó Florentino en una entrevista concedida a ‘El transistor’, de Onda Cero.

Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente del Real Madrid para iniciar su quinto mandato, declaró que “lo primero” que va a hacer es “renovar” a Zidane como entrenador el contrato que acaba en 2018.

El presidente del Real Madrid dio su punto de vista sobre el centrocampista francés Kylian Mbappé, que juega en el Mónaco y es una de las sensaciones europeas.

“Lo he visto jugar muy poco. Tiene 18 años, muy buenas maneras y me parece buen jugador. Me parece que tiene condiciones para hacer cosas importantes. Ya diré si ha nacido para jugar en el Real Madrid. Lo estamos contemplando y siguiendo”, comentó Florentino, que desveló que con el portero David De Gea no han hablado.

Un jugador que no continuará en el club la próxima temporada es el defensa portugués Pepe, al que “se le ofreció la renovación por un año y no quiso”.

“No nos hemos despedido. Me gustaría que si se va podamos hacerle una despedida en el palco con los trofeos. Eso se lo dije a Jorge Mendes -su representante- antes de convocar las elecciones”, apuntó.

Otro futbolista que podría salir del club este verano es el delantero de ascendencia dominicana Mariano Díaz.

“Sé que hay muchos clubes que le quieren y está en la fase de buscar uno. Tiene ofertas de dentro y fuera de España, pero no sé cómo van. Ellos cuando van cedidos o vendidos van a donde creen oportuno”, señaló.

Por último, Florentino Pérez habló sobre el malagueño Isco Alarcón, que seguirá en el club la próxima temporada.

“Creo que está bastante acordada la renovación, pero no está firmada. No ha habido posibilidad de firmarlo porque está de vacaciones. Se hará cuando venga. Isco tenía sus dudas, pero lo ha pensado y su casa es el Madrid”, concluyó

Por: EFE