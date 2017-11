Tenemos que saber en qué selección quiere jugar Armani : Luis Gerónimo López

Foto tomada de AFP

El arquero colomboargentino Luis Gerónimo López habló en el noticiero del media día de RCN Radio sobre la posible nacionalización del arquero Franco Armani en nuestro país para que sea convocado al equipo nacional. López aseguró que primero se debe conocer cuál es la selección en la que él quiere jugar.

Luis Gerónimo López, ex arquero de Independiente Santa Fe y único extranjero en jugar con Colombia tras ser nacionalizado, habló en RCN Radio y aseguró que antes de saber si Armani puede jugar con el equipo colombiano, es necesario conocer la intenciones del jugador de Atlético Nacional.

“El único extranjero que jugó en la selección Colombia fui yo, pero a mi no me nacionalizaron por la selección colombiano a mi nacionalizó la ‘Chiva’ Cortés porque en ese momento necesitaban un jugador extranjero. Yo me nacionalicé por una cuestión familiar“, explicó el arquero Luis Gerónimo López.

Igualmente López habló de cómo él llegó a ser parte del equipo nacional luego que técnico Blagoje Vidinić lo llamara para disputar las eliminatorias al Mundial 1978, que en esa época se jugaba por grupos

“Yo pienso que lo primero que debería saberse es si Armani quiere estar en Colombia… yo he escuchado que en Argentina River y Boca hará la puja por traerlo y lo que está claro es mientras él este en Colombia a él no lo van a llamar a la selección argentina“, explicó López.

Franco Armani esta semana habría presentado los documentos ante la cancillería colombiano para obtener la nacionalidad en nuestro país que le permita jugar con el equipo nacional y ser convocado por el técnico José Pékerman.