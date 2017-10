La estrella estadounidense del golf Tiger Woods volverá a la competición a finales de noviembre, con ocasión del Hero World Challenge, después de nueve meses de ausencia, anunció este lunes el golfista en su página de internet.

Woods, ganador de 14 ‘Grandes’ a sus 41 años, no jugaba desde febrero por culpa de sus recurrentes problemas de espalda.

El antiguo rey del golf, operado cuatro veces de la espalda desde 2014, ya se entrena con normalidad de cara al torneo organizado en Bahamas, que se dispuará del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Woods no jugó desde febrero después de una recurrencia de problemas en la espalda que lo obligaron a perderse la temporada 2015-2016.

“Estoy emocionado de volver al golf competitivo en el Hero World Challenge“, dijo Woods, quien también hizo su última remontada en el torneo de Albany, que beneficia a su fundación benéfica.

Woods está incluido en un torneo de 18 jugadores que presenta a muchas estrellas de la élite del golf mundial, incluyendo al número uno del mundo Dustin Johnson y al número dos Jordan Spieth.

I’d like to thank the committee of 1 for picking myself and Daniel Berger to play in this years #HeroWorldChallenge. https://t.co/z5tn5aARUY

— Tiger Woods (@TigerWoods) October 30, 2017