Tolima Vs Nacional el juego más atractivo de la fecha 4 de la Liga Águila

Foto tomada de la cuenta en twitter @cdtolima

Este fin de semana se cumple la cuarta fecha de la liga local en la cual el partido más atractivo resulta ser el de Tolima Vs Nacional en el estadio manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibague.

Una nueva jornada del fútbol masculino colombiano se cumple en este fin de semana con encuentros importantes como Medellín Vs Once Caldas, Equidad Vs América y el más atractivo que resulta ser el de Tolima y Nacional, que actualmente marchan en el puesto 14 y 4 respectivamente.

Tolima viene de perder con Alianza Petrolera 2-1 en le fecha 3 de la Liga Águila, mientras que Nacional le ganó 3-0 a Rionegro Águilas en el Atanasio Girardot. La necesidad está toda con el equipo de ibague que además estrena técnico porque Gregorio Pérez fue despedido por los directivos del club.

La fecha completa se cumple de la siguiente manera:

Viernes 17 de febrero

Pasto vs. Jaguares

Hora: 7:45 pm

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN Sports

Sábado 18 de febrero

Patriotas vs. Tigres

Hora: 2:00 pm

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports

Cali vs. Cortuluá

Hora: 4:00 pm

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN Sports

Santa Fe vs. Huila

Hora: 6:00 pm

Estadio: El Campín

Televisión: WIN Sports

Tolima vs. Nacional

Hora: 8:00 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN Sports

Medellín vs. Once Caldas

Hora: 8:00 pm

Atanasio Girardot

Televisión: RCN

Domingo 19 de febrero

Rionegro Águilas vs. Millonarios

Hora: 3:00 pm

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: RCN

Equidad vs. América

Hora: 3:15 pm

Estadio: El Campín

Televisión: WIN Sports

Junior vs. A. Petrolera

Hora: 5:30 pm

Estadio: Jaime Morón

Televisión: WIN Sports

Bucaramanga vs. Envigado

Hora: 7:30 pm

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: WIN Sports