El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), ganador del Giro de Italia, se declaró este viernes baja de cara al Giro de Lombardía, última de las grandes clásicas del calendario ciclista, que tendrá lugar el sábado, debido a un proceso gripal.

“Desgraciadamente mi temporada está terminada“, declaró Dumoulin, cuya plaza será ocupada por su compatriota Laurens ten Dam.

“Tom se despertó con gripe“, explicó su equipo, mencionando los dolores de garganta que sufría el corredor holandés. “Necesitará varios días para restablecerse“.

Dumoulin ganó el título en contrarreloj individual y por equipos en los recientes Mundiales de Bergen (Noruega).

Esta baja de última hora aclara aún más el camino para el gran favorito de la clásica del otoño, el italiano Vincenzo Nibali, ganador en la edición de 2015 sobre un recorrido prácticamente idéntico.

Unfortunate that my season ends this way, but when the body speaks, you better listen. Finally time for some rest and reflection! https://t.co/CCPVO3lown

— Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) October 6, 2017