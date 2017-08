En una etapa de 160.1 km entre Motril y Antequera, el corredor Tomasz Marczyński se llevó la victoria tras acumular un tiempo de 03h 56′ 45”, en el segundo lugar entró Omar Fraile y en el tercer lugar llegó José Joaquin Rojas. Vicenzo Nibali se acercó a Froome en la general y está a menos de un minuto de diferencia.

Faltando 5 km el corredor líder Chris Froome tuvo problemas mecánicos con su bicicleta y tuvo que cambiarla y unos metros adelante se cayó para que el corredor Nibali le descontará en la clasificación general y ahora está a una diferencia de 59”. Esteban Chaves se mantiene tercero pero esta vez a 02′ 13” del británico.

Previo a la jornada de hoy hubo polémica por el incidente en contra del equipo Aquablue Sport quien amaneció con la noticia que habían quemado su autobús en un acto criminal. Afortunadamente las autoridades confirmaron que detuvieron al culpable del hecho.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6

