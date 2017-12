Tottenham, de Davinson Sánchez, se queda con el primer puesto del grupo H

El Tottenham Hotspur certificó este miércoles su gran fase de grupos de la Liga de Campeones con una victoria por 3-0 ante el Apoel de Nicosia en el que supuso el estreno como goleador en el conjuntos londinense del español Fernando Llorente. (Falcao anotó gol en la derrota del Mónaco ante el Porto)

Los de Mauricio Pochettino, que ya tenían asegurada la primera plaza del Grupo H tras su victoria en Dortmund (1-2), confirmaron su condición de invicto en la fase de clasificación con el triunfo ante los chipriotas, firmando un balance de cinco victorias y un empate, conseguido en el Santiago Bernabéu.

El Tottenham, por lo tanto, repite liderato como ya hizo en campaña 2010/2011, cuando superó al Inter de Milán en la fase de grupos, antes de ser eliminado por el Real Madrid en los cuartos de final.

En un partido plagado por las ausencias de muchos titulares habituales en las filas de los ingleses-no estuvieron convocados Harry Kane, Christian Eriksen, Eric Dier, Kieran Trippier y Hugo Lloris-, la figura de Fernando Llorente, que hasta este miércoles no se había estrenado con los ‘Spurs‘, emergió sobre el resto.

FULL-TIME: A job well done at Wembley as we enter the @ChampionsLeague knockout stages top of Group H and unbeaten! #COYS pic.twitter.com/m1ztrYllrk

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 6, 2017