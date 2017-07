Totti deja las canchas, pero seguirá trabajando para la Roma

Foto tomada de AFP

Francesco Totti anunció este lunes oficialmente su retirada del fútbol tras jugar 25 temporadas en la Roma, el club en el que se formó y es una auténtica leyenda y en el que continuará en un papel aún por decidir.

“La primer aparte de mi vida de futbolista se ha acabado y ahora va a comenzar una más importante”, explicó Totti, de 40 años, en la web de la Roma, con la que ganó el Scudetto en 2001.

“Comenzamos de cero. Me hará falta tiempo para encontrar, poco a poco, con tranquilidad, que papel me conviene. Por esta razón, me pongo a disposición de este club, desde los jóvenes jugadores hasta el presidente. Hasta el 28 de mayo no pensé más que en jugar a fútbol, divertirme y ayudar significativamente al equipo. Ahora hay que avanzar, abro una nueva página. Voy a pensar en un nuevo rol que me sorprenda, que me aporte muchas cosas buenas”, explicó.

Tras su último partido, una victoria contra el Génova en el cierre de la Serie A (3-2), la estrella tomó un micro y con lágrimas en los ojos se despidió de los aficionados romanos, que le consideran una leyenda del club.

Muchas personalidades saludaron al jugador por su adiós a la Roma, especialmente el argentino Diego Maradona, ídolo de niñez de Totti, y los aficionados de la Lazio, su gran rival.

“Il Capitano” disputó 786 partidos con la Roma y marcó 307 goles tras debutar en 1993 con 16 años.

Antes del anuncio oficial de su retirada, Totti estuvo en conversaciones con el Tokyo Verdy, un segunda japonés, para continuar con su carrera. Los rumores también apuntaban a un fichaje por el Miami FC, club de la MLS norteamericana entrenado por su amigo Alessandro Nesta.

Campeón del Mundo en 2006

Finalmente, la idea de vestir una sola camiseta en toda su carrera fue más fuerte que cualquier otra cosa.

Totti también jugó 58 partidos con la Azzurra y logró su mayor éxito al ganar el Mundial de 2006.

Según la prensa italiana, Totti podría trabajar junto al nuevo director deportivo Monchi, que ya había anunciado al poco de hacerse cargo del puesto que el ’10’ no continuaría jugando y responsable del nombramiento de Eusebio di Francesco como nuevo entrenador romano, sustituyendo a Luciano Spalletti.

Lejos del césped, seguramente en los despachos, Totti tratará de construir un equipo para rivalizar con la Juventus, tras acabar en la segunda posición en el último campeonato.

Tomado de AFP