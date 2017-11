El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha valorado “muy positivamente” la firma del nuevo contrato de Leo Messi con el club y ha señalado que la decisión del argentino “tranquilizará al entorno” azulgrana. (Messi pone fin al suspenso en Barcelona firmando su contrato hasta 2021)

Pocas horas después de que se oficializara la nueva relación contractual, con el que el Barcelona se asegura la continuidad del argentino hasta el año 2021, el preparador azulgrana ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia en la que la renovación del ‘diez’ ha copado buena parte de las preguntas.

“Valoro muy positivamente esta noticia para tranquilizar un poco el entorno, porque una vez se ha oficializado todo y se ha hecho la firma oficial parece que habrán muchas menos preguntas para él y para mí“, ha bromeado el técnico azulgrana.

En este sentido, ha señalado que la renovación es “una muestra más del compromiso que tiene” Messi con el club y ha subrayado que jugar 21 años en el mismo equipo -siempre y cuando el argentino cumpla su contrato- “es un dato increíble al alcance de muy pocos”.

En cualquier caso, Valverde ha reconocido que la renovación dará “ese punto de equilibrio para poder ir trabajando día a día” y ha subrayado que “entrenar a Messi es una experiencia única“.

He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2017