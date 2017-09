El defensa central Yerry Mina volvió a los entrenamientos con Palmeiras, así lo dio a conocer el equipo mediante un video que publicó en sus redes sociales. (Lea acá: Yerry Mina recibió alta médica y ya avanza en su recuperación)

Mina había sufrido una lesión en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y adelantaba, de forma diferenciada, su recuperación.

El colombiano también había viajado a Alemania, donde se le fabricaron unos guayos especiales para prevenir futuras lesiones.

Se espera que el zaguero pueda reaparecer este fin de semana con Palmeiras y además ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos partidos de la eliminatoria frente a Paraguay y Perú.

Quando eu encontro com os meus parças no jogo do Verdão! 😂#AvantiPalestra pic.twitter.com/rSUCwYEIZA

— SE Palmeiras (@Palmeiras) 28 de septiembre de 2017