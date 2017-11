Yuberjen Martínez/ foto Colprensa - Mauricio Alvarado

Crece la polémica en el país luego que varios boxeadores, como Yuberjen Martínez, Ceiber Ávila y Jorge Vivas, confirmaran que hace 4 meses no reciben el pago de su sueldo proveniente de Indeportes Antioquia, quienes hasta el momento, no dan respuesta alguna.

Desde hace más de 4 meses los boxeadores Yuberjen Martínez, Ceiber Ávila y Jorge Vivas no reciben el pago de su salario que debe venir de Indeportes Antioquia, ya que según ellos, no hay presupuesto para todos los deportistas.

Yuberjen Martínez habló con RCN Radio y aseguró que está, junto a su familia, en una situación de necesidades ya que el pago de Indeporte Antioquia es fundamental para sus gastos diarios.

“Es algo que nos tiene a todos desmotivados por todo lo que acontece en Antioquia, que es la potencia del deportes y pues con el señor Gobernador estamos desconcertados. Hace 4 meses no recibimos el apoyo económico y en todo el departamento estamos desconcertados“, explicó el boxeador Martínez.

Martínez además aseguró que después de 4 meses de retrasado en el pago de su salario, ningún funcionario de Indeportes o del departamento se han comunicado con ellos para explicarles por qué no se ha hecho el pago.

“Hasta el momento lo único que sabemos es que no hay presupuesto, estamos muy desconcertados porque lo que dijo el señor Gobernador es que nosotros no podemos ganar lo que nos estamos ganando y por eso todo deben ganar por igual, pero nosotros hemos hecho méritos para dejar en alto el nombre del departamento“, explicó Juberjen.

Por su parte Ceiber Ávilar, quien está en las mismas condiciones que Yuberjen sin sueldo hace 4 meses, aseguró que es desmotivante que mientras ellos se preparan para representar el país en los Juegos Bolivarianos, Indeportes Antioquia no les cumpla con el salario.

“Este es nuestro trabajo, de eso depende nuestras familias y nosotros y bueno 4 meses sin el apoyo económico pues se nos convierte en una situación muy difícil y bueno si no me entra el ingreso todo se pone difícil, además que no hay tranquilidad para nosotros“, dijo el boxeador Ávila.

Afortunadamente los deportistas olímpicos, como Martínez y Ávila, reciben otro sueldo de parte de Coldeportes que es con lo que han podido sobrevivir estos últimos meses en los cuales no han tenido el pago por parte del departamento de Antioquia.