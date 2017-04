Zidane espera contar con James para la próxima temporada

Zinedine Zidane / técnico del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, advirtió del peligro de la visita a Butarque, asegurando que “ganar fácil no existe en el fútbol” y que su equipo encara “un partido complicado” para seguir en el liderato de LaLiga Santander. Además a la pregunta que si quiere que el colombiano James siga en el equipo, el respondió: “Sí”.

“Es un partido importante como los demás que nos quedan. Nosotros siempre vamos a pensar que el partido que tenemos inmediato es el más importante. No sé si es un partido trampa por pensar que vamos a ganar fácil pero esto no existe en el fútbol. Sabemos que va a ser un partido complicado ante un rival que últimamente lo está haciendo bien”, aseguró en rueda de prensa.

Zidane realizó una defensa de algunos de sus jugadores que están rindiendo a un nivel más bajo al que acostumbran, como el galés Gareth Bale o el croata Luka Modric.

“Veo bien a Gareth, está contento como todos. Si me decís que Modric lo está haciendo mal me preocupa. Si en el último partido perdió balones no se puede decir que no está bien. Al final los jugadores no pueden jugar siempre bien 90 minutos en 50 partidos. Es imposible”, valoró.

“No estoy preocupado, estoy contento por lo que hace Luka en el campo. Cada uno lo puede hacer mejor pero hay que pensar que bien siempre es imposible”, añadió.

En el buen rendimiento se ha instalado Isco Alarcón, con quien incidió en su deseo de que renueve. “Lo está haciendo fenomenal y es un jugador importante del Real Madrid. Espero que se quedé. Ojalá”.

Y aunque no quiso desvelar los jugadores que le interesan para la próxima temporada, reconoció que Theo Hernández, lateral izquierdo del Alavés que pertenece al Atlético de Madrid, “es un buen jugador”.

Preguntado Zidane por si desea que el colombiano James Rodríguez siga el próximo curso, respondió con un escueto “sí”. Y no desveló si en Leganés correrán el riesgo de jugar y recibir una tarjeta que les hiciese perderse el derbi ante el Atlético de Madrid, los apercibidos Dani Carvajal y Cristiano Ronaldo.

“Estamos pendientes de eso. Espero que Dani y Cristiano se queden hasta el final con cuatro tarjetas. Es un reto difícil pero es la idea que tenemos. Lo bueno es que salvo Rafa estamos todos listos pero la lista se va a saber mañana”, dijo.

RCN junto con EFE