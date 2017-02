En 2030 más un 1 millón de bogotanos ganará US$15.000 al año

El salario de los bogotanos alcanzará los US$15.000 al año, (más de $30 millones) para el 2030. Así lo proyecta un informe denominado ‘Measuring the middle: Quantifying market opportunities in Latin America’s cities’, que fue adelantado por la revista The Economist.

Según esta publicación, Bogotá está en el puesto noveno en el ranking de ciudades latinoamericanas, a nivel laboral y salarial.

El informe señala que 1.6 millones de capitalinos alcanzarán este salario, lo que significa un incremento de 272% con lo que ganaron estos ciudadanos el año pasado.

Ciudad de México lidera este listado de las mejores rankeadas en materia salarial con un promedio de (9,44 millones). Le siguen Sao Paulo (8,02 millones), Buenos Aires (6,70 millones), Río de Janeiro (5,59 millones) y Santiago de Chile (3,47 millones).

Luego están Lima (3,41 millones), Guadalajara (2,17 millones) y Belo Horizonte (1,84 millones).

Otras urbes, principales e intermedias, que incrementarán el salario de sus ciudadanos son Santa Cruz (522.400 personas), Cochabamba (263.000) y La Paz (168.100) en Bolivia; Chiclayo (109.400), Arequipa (281.700) y Trujillo (182.900), en Perú.

Se espera que en América Latina 88 millones de personas, de 122 ciudades, mejoren sus ingresos.