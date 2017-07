Aftosa no ha afectado por ahora precios de la carne: BBVA

Foto referencial AFP

La investigadora en jefe del banco BBVA Juana Téllez, señaló que pese al brote de aftosa que se ha presentado en departamentos como Arauca y Cundinamarca, los impactos de esta enfermedad no se han sentido, por ahora, en los precios de la carne.

Según la economista, luego de realizar un estudio sobre el posible impacto en la inflación por cuenta de este brote, se concluyó que la afectación será marginal.

“Nosotros estuvimos mirándolo con detenimiento y no creemos que los afecte mucho y no afecta sobre todo el índice general de inflación, ya que la participación en la canasta básica no es tan fuerte”, indicó.

Téllez expresó además como parte de las proyecciones de la entidad sobre la economía colombiana, que “la inflación continuará con tendencia a la baja el próximo, año tras un breve repunte, entre agosto y noviembre”.

Señaló que el costo de vida de los colombianos rondará este año en el 4,3% y en 2018 estará en el 3,2%.

No obstante indicó es necesario realizar una vigilancia especial por los posibles impactos que pueda tener en un futuro inmediato de continuar incrementándose el brote de aftosa.