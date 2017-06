Aprobación de recargo nocturno ayudó a que la confianza de los empresarios fuera baja en mayo: Andi

Foto: AFP

Tras los datos de confianza de los industriales revelados por Fedesarrollo, la cual tuvo una caída de -8,8% en mayo pasado, la más baja de los últimos 9 años, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que una de las principales razones por la que los empresarios manifestaron pesimismo fue la aprobación de la reducción de una hora en la jornada nocturna a partir de las 9 de la noche.

“Por ejemplo lo que sucedió con el tema de las horas extra fue una señal muy mala porque se dio la idea de que los trabajadores van a terminar beneficiándose pero realmente van a terminar perdiendo ingresos, según el Ministerio de Hacienda van a perder $400 mil millones anuales solamente por haber movido la jornada laboral, ese tipo de decisiones son equivocadas”, precisó Mac Master.

Igualmente el dirigente gremial sostuvo que la caída en la confianza industrial refleja que la economía colombiana aún no se ha recuperado de los recientes choques .

“Este es el resultado de un primer cuatrimestre que no ha sido bueno, algunos indicadores que tenemos nosotros para mayo y junio como el tráfico en los centros comerciales y el consumo de energía que no dicen cosas muy rápido nos dicen que efectivamente no podemos todavía decir que hay una recuperación”, agregó.

Igualmente Mac Master aseguró que el Banco de la República se equivocó al aumentar sus tasas de interés en 2016 porque afectó la demanda, razón por la cuál se necesita continuar con sus reducciones consecutivas, para seguir en la senda bajista.

“Este dato lo tenemos que tomar como una alerta para reaccionar y para eso existen instrumentos, si se crean los incentivos correctos para el sector privado se reaccionaría, es el momento de tomar medidas anticíclicas, las autoridades monetarias y financieras tienen instrumentos a su disposición como las tasas de interés del Banco de la República y la tasa de usura, que la maneja la Superintendencia Financiera, puntualizó.