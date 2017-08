Arroceros entran en paro desde hoy por la crisis que azota al sector

Foto referencial Ingimage

La crisis que está afrontando el sector arrocero por cuenta de los bajos precios derivados de la sobre oferta del cereal y la masiva importación del grano proveniente de Estados Unidos por cuenta del TLC , tiene al borde de la quiebra a más de 500 mil familias, hasta tal punto que en el departamento del Casanare están botando el cereal.

Los arroceros aseguran que han tenido más de 15 reuniones con el Gobierno buscando soluciones. Ante la falta de ellas desde hoy entran en un paro nacional del sector.

El vocero de Dignidad Agropecuaria Óscar Gutiérrez, aseguró que los productores de arroz están perdiendo más de 1 millón de pesos por hectárea sembrada y agregó que pese al subsidio que dará el Gobierno para que la compra al agricultor sea de $8.000 esto no es suficiente, ya que no hay seguridad de que los molineros sostengan el precio actual que es de $119.000 por carga.

“El ministro Iragorri afirmó, en diferentes sitios, que intervendría el oligopolio si este no aceptaba el Incentivo al Almacenamiento y rebajaba los precios de compra. Sin embargo, eso que dijo en la tarima a la que se encaramó en la protesta de los arroceros del 6 de junio pasado, no ha sucedido. Y, si bien es cierto, ha aumentado la oferta de recursos para cubrir a los productores, este no es suficiente. Se requieren 320 mil millones de pesos y el Gobierno nacional tan solo ofrece 58 mil millones”, dijo.

Por su parte, José Vega, agricultor del Casanare, aseguró que “la situación es muy grave porque hay más de 1500 agricultores al borde de la quiebra, tenemos cuentas en cobros jurídicos con procesos de embargos que superan los 45 mil millones de pesos”.

Los arroceros piden renegociar los Tratados de Libre Comercio, TLC, y le solicitaron a la Superindustria revelar los resultados de la investigación solicitada por las dignidades al oligopolio que controla el mercado del arroz en el país.