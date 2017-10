Aseguradoras son libres de negar una póliza si el riesgo es alto: Fasecolda

Foto referencial Ingimage

Tras la denuncia realizada por la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Especial (Acoltes), sobre que las aseguradoras no quieren vender pólizas de responsabilidad civil, Fasecolda aseguró que estas compañías tienen plena autonomía de negarlas, en caso de que el riesgo del siniestro sea muy alto.

El presidente del gremio, Jorge Humberto Botero, dijo en RCN Radio que aunque las empresas de transporte público de pasajeros están en la obligación de adquirir un seguro de responsabilidad civil para proteger a los usuarios, las aseguradoras siempre hacen la evaluación del riesgo que esto conlleva y del grado de informalidad del sector a la hora de otorgar una póliza.

“Las compañías ofrecen estos seguros que son de libre expedición, hacen evaluación de cada riesgo que esto conlleva. Cuando la historia de siniestro del propietario del vehículo es muy mala o la informalidad es muy alta, sí se presentan dificultades para acceder a un seguro”, dijo Botero.

El dirigente del gremio asegurador precisó que el problema no es que no haya seguros, sino que no hay riesgos de buena calidad que se puedan asegurar, “las aseguradoras no cubren riesgos cuya siniestralidad sea alta”.

Igualmente Botero reconoció que para algunos usuarios del sector transporte se han presentado dificultades en la consecución de las pólizas, “lo que es adecuado en estos casos es que busquen la manera de mejorar la calidad de sus flotas, sus historiales de siniestralidad para que puedan acceder a los seguros a precios razonables”.

Cabe recordar que el seguro de responsabilidad contractual para vehículos de placas blancas tiene un costo entre los 700 y los 800 mil pesos; el parque de transporte especial en el país es de 108.147 carros.