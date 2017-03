El Banco de la República puede este año bajar las tasas hasta el 6,25%: Anif

Foto archivo particular

Luego de la pasada decisión del Banco de la República de bajar un cuarto de punto las tasas de interés, algunos centros académicos como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), sostienen que el Emisor tiene un margen de hasta 100 puntos básicos para bajar este indicador.

Con ello se espera que las tasas lleguen a niveles del 6,25% y se dinamizaría la economía, que ha tenido un choque complicado por la desaceleración del consumo de los hogares.

El director del organismo, Sergio Clavijo, sostuvo que el Banco tiene además la responsabilidad de cumplir con la meta de llevar al país al rango meta de inflación, que está entre el 2% y el 4%.

“El Banco de la República tiene un gran desafío, porque no lograr la meta, sería el tercer año consecutivo con este resultado, pero además tiene margen de maniobra para buscar una rebaja, que creemos puede ser de 100 puntos básicos para el caso de las tasas de interés, y debe hacerlo desde ya y no cuando no se necesite”, sostuvo.

Por su parte, el 76% de los empresarios, según la más reciente encuesta del Banco de la República, consideran que el Emisor este año tampoco alcanzará la meta del 4% en materia del costo de vida de los colombianos.

Entre tanto, el 23,5% de los encuestados confía en que a diciembre de 2017, la inflación anual de precios al consumidor se encontrará dentro del rango meta.