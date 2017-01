A bancos les preocupa posible incremento en impuesto a remesas durante gobierno Trump

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos / Foto AFP



Desde el sector bancario, así como los analistas del mercado, ven con expectativa la llegada al poder del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hoy toma posesión de su cargo.

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señaló que la sensación de esta nueva era en el país del norte es vista con ojos de incertidumbre por las políticas que pueda adelantar el nuevo mandatario norteamericano.

El dirigente gremial dijo que es preocupante que el nuevo gobierno norteamericano decida aumentar el impuesto a las remesas para que por esa vía México pague el muro que la administración Trump busca construir en la frontera con el país centroamericano.

“Si bien en teoría la relación bilateral no tendría porqué variar, pese al talante que ha dejado ver el nuevo presidente Trump, lo preocupante es lo que dijo sobre el tema de México. Su promesa de que este país pague el famoso muro, no lo puede lograr por medio de un pago directo o por medio de un acuerdo comercial, entonces podría incrementar el impuesto a las remesas y por esa vía recoger los recursos, pero no lo puede hacer sólo para México y por tanto esta medida cobijaría todas la remesas, incluyendo las colombianas, eso nos preocupa”, afirmó.

Sostuvo que el sector bancario tiene una solidez que le permitirá enfrentar coyunturas de tensón internacionales y posibles decisiones proteccionistas por parte del nuevo gobierno.

Mercados

Por su parte, los analistas del mercado señalan que los efectos de la nueva administración sobre algunas divisas como el dólar puede llevar a que se presente una volatilidad de la moneda norteamericana, lo que derivaría en una pérdida de valor del peso.

“Estos efectos se verán en próximos días e incluso en un término de semanas, pero el mercado está a la expectativa de las políticas que trace el presidente Trump para el mediano y largo plazo”, explicó el directivo de la firma Fenix Valor, Orlando Santiago.

Por su parte, el director de investigaciones económicas de Ultraserfinco, Alejandro Reyes, señaló que “en cuanto a los efectos sobre el petróleo, es necesario señalar que si bien Estados Unidos ha tenido en los últimos años una injerencia importante en la oferta del crudo, se estima que en la nueva administración podría cambiar la política petrolera y esto tendría efectos aunque no inmediatos, sino en el mediano plazo, debido a que el sector también se rige por las decisiones de la OPEP y de otros países productores de petróleo”.

El analista advirtió que el nuevo gobierno en EE.UU. “podría impulsar un efecto negativo en los valores de los títulos que ha puesto el Gobierno en el mercado internacional, y en el mercado accionario podría también presentarse efectos regresivos en algunas acciones”.