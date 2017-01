BanRepública ha invertido más de US$68 millones para financiar pregrados, doctorados y maestrías

Foto RCN Radio

Según una investigación del Banco de la República sobre los planes de apoyo educativo de la entidad, entre 1980 y 2016, el Emisor ha invertido 68 millones de dólares, (más de 180.000 millones) en respaldar estudios de educación superior a 1.200 colombianos entre funcionarios y particulares.

La investigación realizada por economistas y funcionarios de la entidad como Adolfo Meisel Roca, codirector del Emisor, y Juliana Gamboa Arbeláez, José Eduardo Gómez González, Jorge Hirs Garzón y Jair Ojeda Joya, revela que “el programa de apoyos del Banco de la República entre 1980 y 2016 ha costado cerca de 68 millones de dólares (en términos constantes de 2016), lo que corresponde al patrocinio de 200 doctorados y 136 maestrías en el exterior, de los cuales 24,8 millones fueron para el programa de maestrías y 43,1 para doctorados”.

El estudio, conocido por RCN Radio, señala que “los principales países de destino elegidos por los beneficiarios son: los Estados Unidos (59%), el Reino Unido (22%) y Francia (8%). El país y universidad de destino”.

En el caso de los Estados Unidos, la mayor cantidad de beneficiarios han realizado sus estudios en la Universidad de Illinois-Urbana Champaign, la Universidad de Boston y la Universidad de California en Los Ángeles.

En Inglaterra, el primer lugar corresponde a la London School of Economics, seguida por la Universidad de Londres y la Universidad de Oxford. La Universidad de Toulouse es la de mayor importancia en Francia y la de mayor participación en el total de los apoyos.

“Entre estas se destacan la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Chicago y la Universidad de California en Los Ángeles”, se revela en el informe del Emisor.

Por su parte, el 13% de los beneficiarios ha estudiado en universidades con posiciones entre el puesto 11 y 20, y el 24% en universidades entre la 21 y la 30 del mundo.

Es decir, 60% de beneficiarios han sido formados con estudios doctorales en las mejores treinta universidades del mundo en el campo de la Economía.

Personalidades

Según la investigación, “entre los beneficiarios que han retornado al país se encuentran siete ministros, tres de los cuales han sido de Hacienda, seis miembros de la Junta del Banco de la República, cuatro directores del Departamento Nacional de Planeación, ocho decanos de facultades y dos directores de Fedesarrollo”.

Entre los beneficiados con este respaldo educativo figuran personalidades de la vida económica del país como el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien realizó un doctorado en University of California Berkeley.

También figuran los exministros, Juan Carlos Echeverry y Alberto Carrasquilla, el primero ministro de Hacienda en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el segundo en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

Echeverry realizó un doctorado en New York University y Carrasquilla en University of Illinois at Urbana (Champaign).

De igual forma, aparece el actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien realizó estudios de doctorado, con el respaldo del Banco, en la University of California (San Diego).

Así mismo, el exdirector de Planeación Nacional, Armando Montenegro, quien realizó un doctorado en la New York University.

En el listado también figuran nombres como el del actual director del Dane, Mauricio Perfetti, quien efectuó un doctorado en la University of Sussex.

También quienes han hecho parte del ala directiva de la entidad, como el anterior gerente, José Darío Uribe, quien realizó estudios de doctorado en la University of Illinois at Urbana (Champaign).

Según el informe, “el patrocinio del Banco de la República ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la política económica del país, tanto en ámbitos académicos como gubernamentales. Los economistas que han sido beneficiarios del Banco han regresado al país a ocupar importantes posiciones en el Gobierno e instituciones académicas de reconocido prestigio, permitiendo así la formulación de políticas económicas que contribuyen al desarrollo de la nación”.

En total, el Banco ha patrocinado 253 doctorados y 245 maestrías, para un total de de 498 estudios superiores.

También ha respaldado estudios de pregrado en carreras como ciencias económicas y otras, en universidades como Los Andes, La Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, El Externado y la Universidad de Antioquia.

Según la investigación, “la formación de pregrado de los beneficiarios es variada, aunque, como es de esperar, predomina la Economía. De hecho, el 75% son economistas, seguido por un 9% que son abogados y 7% de ingenieros”.

Sin embargo, indican los investigadores, también los hay con formación en física, filosofía, antropología, entre otros.

El 39% de los beneficiarios son funcionarios del Banco, mientras que el 61% obtuvo el apoyo en calidad de particular.