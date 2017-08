BanRepública le pide prudencia a colombianos para no sobreendeudarse

Foto Ingimage

El gerente del Banco de la República Juan José Echavarría le pidió prudencia a los colombianos para no sobreendeudarse, en momentos en que el Gobierno está anunciando que los alivios derivados de la reforma a la tasa de usura comenzarán a sentirse desde el mes de septiembre.

Para el gerente del banco, el cambio en el tiempo en el que se calcula esta tasa, que ya no será cada tres meses y si no cada mes, no tendrá efectos importantes en la reducción del porcentaje del indicador.

Recordó además que la rebaja en las tasas de interés no ha tenido un alivio importante en las tasas de los créditos de consumo, como sí lo ha hecho en otras modalidades de crédito como el caso de los préstamos a las empresas.

“Lo que hemos dicho es, primero, que queremos que las tasas se transmitan y lo han hecho, lo que hemos mostrado es que todas las tasas han venido bajando, pero las de consumo no tanto”, indicó.

Sostuvo que la meta es que el crédito en Colombia siga fluyendo y que los hogares puedan acceder a él, por lo que indicó, “mal haríamos en bajar tasas a golpes y que eso derive en que los bancos no presten dinero, ese es el peor escenario posible”.

Sin embargo manifestó que “es necesario que se tenga prudencia porque los colombianos deben ser conscientes de que no es bueno sobreendeudarse”.

Y es que actualmente la cartera vencida de los créditos en Colombia ha crecido un 4.26% y supera ya los $18 billones.

Tasas

Sobre una nueva reducción en la tasa de interés, el directivo sostuvo que es de la línea de los analistas y del Gobierno en el sentido de que el Emisor podría rebajar una vez más y por última vez en el año, este indicador.

“Podría ser que la tasa termine como dicen los analistas en el 5,25% este año aunque hay que recordar que ya hemos bajado 225 puntos básicos el indicador”, recalcó.

Sin embargo, Echavarría aclaró que será la junta directiva, con sus 7 miembros, la que decida está posible nueva rebaja en las tasas de interés.

Actualmente la tasa de interés interbancario se encuentra en el 5,5%.