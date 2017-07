Caso de firma de bolsa implicada en escándalo Odebrecht no afectará estabilidad del sistema financiero: Gobierno

Foto AFP

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el caso de la firma Profesionales de Bolsa, que habría sido usada para las operaciones de algunas comisiones ilegales a los implicados en el escándalo de los millonarios sobornos de Odebrecht, no afectará la estabilidad del sistema bursátil y financiero del país.

Según el alto funcionario, “de ninguna manera afectará y eso demuestra la solidez de nuestra regulación y supervisión financiera, pues se tomaron las medidas y por eso se declaró inactiva la firma, por eso no habido ninguna repercusión, eso habla muy bien de nuestro sistema al actuar el mismo día que la Fiscalía tomó la decisión”.

Sobre el tema se refirió el gerente el Banco de la República, Juan José Echavarría, quien sostuvo que “primero, no hubo ninguna afectación y ellos mismos fueron los que se declararon inactivos; el caso es que no hay una implicación legal y esto no implica nada para el sistema financiero”.

El caso se reveló luego de que la Fiscalía capturara al representante legal de la firma, Gustavo Adolfo Torres, en el marco de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht.